Handel in Paris: CAC 40 am Montagmittag mit Gewinnen

Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,10 Prozent höher bei 8 191,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,407 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,148 Prozent auf 8 171,23 Punkte an der Kurstafel, nach 8 183,34 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 166,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 205,90 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, einen Stand von 8 114,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 580,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der CAC 40 7 751,89 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,046 Prozent zurück. 8 642,23 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 230 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,930 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at