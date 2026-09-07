Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Euronext-Handel im Fokus
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07.09.2026 15:58:49
Handel in Paris: CAC 40 am Montagnachmittag freundlich
Am Montag klettert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,41 Prozent auf 8 313,05 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,486 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,073 Prozent auf 8 272,76 Punkte an der Kurstafel, nach 8 278,77 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 315,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 255,72 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 07.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 714,93 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 8 218,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 674,78 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,44 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 189 635 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 211,072 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,86 erwartet. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,66 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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