Handel in Paris: CAC 40 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Mittwoch steigt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 2,17 Prozent auf 8 194,39 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,177 Prozent auf 8 034,53 Punkte an der Kurstafel, nach 8 020,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 198,92 Punkte, das Tagestief hingegen 8 030,69 Zähler.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,96 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 897,19 Punkten gehandelt. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 04.08.2026, mit 8 666,63 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der CAC 40 mit 8 067,53 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 0,010 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 346 704 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 232,181 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,67 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,21 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at