Handel in Paris: CAC 40 beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der CAC 40 bewegte sich im Euronext-Handel schlussendlich um 1,62 Prozent tiefer bei 7 835,31 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,402 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,638 Prozent schwächer bei 7 913,71 Punkten in den Handel, nach 7 964,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7 820,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 935,85 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 3,40 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 8 301,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 337,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 966,95 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 4,39 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 462 605 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,274 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at