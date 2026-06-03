Handel in Paris: CAC 40 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der CAC 40 notierte im Euronext-Handel zum Handelsende um 0,71 Prozent leichter bei 8 150,42 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,393 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 178,43 Zählern und damit 0,373 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 209,09 Punkte).

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8 150,42 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 199,03 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0,255 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 8 114,84 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Stand von 8 103,84 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 763,84 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,547 Prozent abwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 487 422 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,323 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

2026 weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,96 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at