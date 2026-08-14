Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Freitagmittag im Plus

Am Freitag gewinnt der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,12 Prozent auf 8 661,12 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,525 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,081 Prozent stärker bei 8 657,59 Punkten, nach 8 650,56 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 8 630,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 661,12 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,567 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 366,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der CAC 40 auf 8 082,27 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der CAC 40 bei 7 870,34 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,69 Prozent zu. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 292 471 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 hat die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 228,706 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at