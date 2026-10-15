Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Marktbericht
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15.10.2026 15:58:56
Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus
Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 7 897,52 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,337 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,250 Prozent leichter bei 7 853,40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 873,11 Punkten am Vortag.
Bei 7 853,40 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 926,47 Punkten den höchsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,904 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 090,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 382,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 077,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 158 335 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,674 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Deutsche Bank AG
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|16.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|197,10
|1,10%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|403,25
|-0,26%
|Pernod Ricard S.A.
|68,06
|2,47%
|Renault S.A.
|27,23
|1,45%
|Stellantis
|3,87
|-0,12%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 956,70
|0,28%
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