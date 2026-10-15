Airbus Aktie

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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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CAC 40-Marktbericht 15.10.2026 15:58:56

Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Handel in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der CAC 40 verzeichnet am vierten Tag der Woche Kursanstiege.

Um 15:42 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,31 Prozent auf 7 897,52 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,337 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,250 Prozent leichter bei 7 853,40 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7 873,11 Punkten am Vortag.

Bei 7 853,40 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 7 926,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 0,904 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 090,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 382,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der CAC 40 bei 8 077,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,63 Prozent nach unten. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 158 335 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 205,674 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,10 1,10% Airbus SE
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 403,25 -0,26% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 68,06 2,47% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 27,23 1,45% Renault S.A.
Stellantis 3,87 -0,12% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 7 956,70 0,28%

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