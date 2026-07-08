Handel in Paris: CAC 40 fällt am Mittwochnachmittag zurück

Am Mittwoch gibt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 1,68 Prozent auf 8 294,86 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,484 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,557 Prozent auf 8 389,29 Punkte an der Kurstafel, nach 8 436,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 8 389,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 241,36 Punkten lag.

CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 2,64 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, den Wert von 8 199,29 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 08.04.2026, einen Stand von 8 263,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 766,71 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,22 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten erreicht.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 612 568 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,541 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at