Handel in Paris: CAC 40 fällt nachmittags zurück

Am Freitag ziehen sich die Anleger in Paris zurück.

Um 15:41 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,92 Prozent auf 8 236,95 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,532 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,104 Prozent schwächer bei 8 304,46 Punkten in den Handel, nach 8 313,12 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 8 313,64 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 235,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1,26 Prozent. Der CAC 40 stand vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 8 106,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 188,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, stand der CAC 40 bei 7 634,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,509 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Bei 8 113,34 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 102 669 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 314,885 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 2,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at