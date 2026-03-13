Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start des Freitagshandels zurück

Der CAC 40 setzt am Freitagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 1,16 Prozent schwächer bei 7 891,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,386 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,960 Prozent schwächer bei 7 907,82 Punkten, nach 7 984,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7 921,14 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7 890,88 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,05 Prozent. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 13.02.2026, bei 8 311,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 8 068,62 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 7 938,21 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,70 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 768,11 Punkten.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 21 861 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 245,714 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,07 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

