Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Fokus
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20.05.2026 09:28:45
Handel in Paris: CAC 40 fällt zum Start zurück
Am Mittwoch fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,09 Prozent auf 7 974,88 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,339 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 7 954,57 Punkte an der Kurstafel, nach 7 981,76 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7 977,48 Punkte, das Tagestief hingegen 7 954,57 Zähler.
CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8 331,05 Punkte taxiert. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 20.02.2026, mit 8 515,49 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der CAC 40 mit 7 942,42 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 2,69 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11 955 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 225,623 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,96 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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