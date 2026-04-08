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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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Index-Performance im Blick 08.04.2026 09:29:32

Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart Gas

Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart Gas

Der CAC 40 schnuppert am Mittwochmorgen Höhenluft.

Um 09:13 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 3,49 Prozent höher bei 8 184,43 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,337 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 2,56 Prozent fester bei 8 111,17 Punkten, nach 7 908,74 Punkten am Vortag.

Bei 8 201,87 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 111,17 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7 993,49 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 08.01.2026, einen Stand von 8 243,47 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 7 100,42 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,132 Prozent zurück. Bei 8 642,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 86 735 Aktien gehandelt. Mit 233,825 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 497,05 5,02% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 51,46 2,92% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,72 4,73% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

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