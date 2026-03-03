Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Kursentwicklung
|
03.03.2026 09:30:43
Handel in Paris: CAC 40 gibt zum Handelsstart nach
Um 09:11 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,52 Prozent schwächer bei 8 266,90 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,552 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,21 Prozent schwächer bei 8 292,42 Punkten, nach 8 394,32 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 266,90 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 298,31 Punkten verzeichnete.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 03.02.2026, den Wert von 8 179,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, notierte der CAC 40 bei 8 087,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.03.2025, wies der CAC 40 8 199,71 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,875 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten markiert.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 59 967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 258,372 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf
Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
