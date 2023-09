Handel in Paris: CAC 40 in der Verlustzone

Der CAC 40 verliert am Montag an Wert.

Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,61 Prozent auf 7 141,15 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,248 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,384 Prozent auf 7 157,23 Punkte an der Kurstafel, nach 7 184,82 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 119,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7 199,95 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 25.08.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 229,60 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 163,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.09.2022, den Wert von 5 783,41 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 8,29 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 518,21 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 3 606 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 365,718 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Unter den CAC 40-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Engie (ex GDF Suez)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at