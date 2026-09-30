Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
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30.09.2026 12:27:09
Handel in Paris: CAC 40 in der Verlustzone
Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 7 989,93 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,418 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 8 034,22 Punkte an der Kurstafel, nach 8 035,87 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 989,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 068,51 Punkten lag.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 401,18 Punkten auf. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 8 403,99 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 7 895,94 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,50 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 90 640 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204,532 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,53 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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