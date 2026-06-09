Handel in Paris: CAC 40 klettert letztendlich

Der Handel in Paris verlief zum Handelsende in ruhigen Bahnen.

Letztendlich beendete der CAC 40 den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 8 203,43 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,413 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,245 Prozent schwächer bei 8 179,22 Punkten, nach 8 199,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 175,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 290,70 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 8 112,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, notierte der CAC 40 bei 7 915,36 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wies der CAC 40 7 791,47 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,100 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 287 494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 236,897 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,22 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at