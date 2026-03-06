Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,47 Prozent im Minus bei 8 007,73 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,427 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,471 Prozent auf 8 083,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 104,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 007,20 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 4,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 8 114,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 197,67 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 996,59 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 144 912 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,869 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

