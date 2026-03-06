Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance im Fokus
|
06.03.2026 12:27:05
Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein
Am Freitag steht der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,47 Prozent im Minus bei 8 007,73 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,427 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,471 Prozent auf 8 083,67 Punkte an der Kurstafel, nach 8 045,80 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 104,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 007,20 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 4,73 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 273,84 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 8 114,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 197,67 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. 7 996,59 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 144 912 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,869 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Worldline SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Worldline SA
|
06.03.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
06.03.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.03.26
|Handel in Paris: CAC 40 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.03.26
|Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.03.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Freundlicher Handel: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.03.26
|CAC 40-Papier Worldline SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Worldline SA von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|06.03.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|12.02.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Stellantis Kaufen
|DZ BANK
|09.02.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|27.02.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|174,70
|-0,60%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|503,30
|-0,14%
|Renault S.A.
|28,49
|-1,66%
|Stellantis
|6,18
|-1,65%
|Worldline SA
|1,42
|-1,08%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 993,49
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.