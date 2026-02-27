LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

CAC 40 im Blick 27.02.2026 15:58:47

Handel in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein

Handel in Paris: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein

Der CAC 40 gibt sich am Nachmittag schwächer.

Um 15:41 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,75 Prozent tiefer bei 8 556,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,555 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,133 Prozent schwächer bei 8 609,46 Punkten in den Handel, nach 8 620,93 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 638,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 556,32 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 0,706 Prozent. Vor einem Monat, am 27.01.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 152,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.11.2025, wies der CAC 40 8 099,47 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 8 102,52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 4,41 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 996,59 Punkten erreicht.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 300 370 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 274,504 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

2026 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 183,30 -1,78% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 537,40 -3,19% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 50,72 -5,76% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,85 0,54% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 580,75 -0,47%

