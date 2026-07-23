Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Fokus
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23.07.2026 09:28:31
Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 1,03 Prozent leichter bei 8 350,92 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,453 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,801 Prozent auf 8 370,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8 437,89 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 373,37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 350,92 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 0,415 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8 340,71 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 227,32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 850,43 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,90 Prozent aufwärts. Bei 8 642,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. 16 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 236,199 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
In diesem Jahr hat die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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