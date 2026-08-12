Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index im Fokus
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12.08.2026 09:28:49
Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 8 705,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,548 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 8 714,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,94 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 721,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 704,83 Punkten.
So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,054 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 338,97 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 979,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 753,42 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 103 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,314 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf
In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|30.06.26
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|02.06.26
|Renault Sell
|UBS AG
|27.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Renault Sell
|UBS AG
|20.02.26
|Renault Sell
|UBS AG
|04.08.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.07.26
|Renault Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.07.26
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|213,15
|0,00%
|Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
|20,14
|0,25%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|465,50
|-0,44%
|Renault S.A.
|28,43
|0,28%
|Stellantis
|4,63
|-0,26%
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|CAC 40
|8 674,94
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