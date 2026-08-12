Renault Aktie

Renault für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

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Index im Fokus 12.08.2026 09:28:49

Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Handel in Paris: CAC 40 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der CAC 40 heute.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0,10 Prozent leichter bei 8 705,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,548 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 8 714,27 Punkte an der Kurstafel, nach 8 714,94 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8 721,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 704,83 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gab der CAC 40 bereits um 0,054 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 338,97 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 979,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 753,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Punkte.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 103 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,314 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Werte auf

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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29.07.26 Renault Outperform Bernstein Research
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Airbus SE 213,15 0,00% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 20,14 0,25% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 465,50 -0,44% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 28,43 0,28% Renault S.A.
Stellantis 4,63 -0,26% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 674,94 -0,46%

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