Handel in Paris: CAC 40 letztendlich fester

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in Paris aus der Reserve.

Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,67 Prozent höher bei 8 181,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,443 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,512 Prozent auf 8 084,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8 126,53 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 080,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 201,88 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 02.01.2026, den Stand von 8 195,21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 121,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 950,17 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,171 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 396,72 Punkten. Bei 7 996,59 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 173 477 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 271,476 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,97 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at