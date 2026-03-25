Handel in Paris: CAC 40 liegt am Nachmittag im Plus

Am Mittwoch erhöht sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 1,30 Prozent auf 7 844,73 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,274 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,20 Prozent auf 7 837,04 Punkte an der Kurstafel, nach 7 743,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 7 819,53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 884,14 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der CAC 40 bereits um 4,01 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 25.02.2026, einen Stand von 8 559,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext feiertagsbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Stand von 8 103,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 108,59 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,28 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 388 216 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 228,712 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at