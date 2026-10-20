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CAC 40-Performance im Blick 20.10.2026 12:26:53

Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Minus

Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Minus

Heutiger Marktbericht zum CAC 40.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 7 812,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,327 Prozent auf 7 842,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 868,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 798,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 860,28 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der CAC 40 auf 8 065,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 340,11 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,68 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 26 400 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,703 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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