Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance im Blick
|
20.10.2026 12:26:53
Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Minus
Um 12:10 Uhr bewegt sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,71 Prozent schwächer bei 7 812,01 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,327 Prozent auf 7 842,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 868,05 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 798,66 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 860,28 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der CAC 40 auf 8 065,02 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 340,11 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 8 206,07 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,68 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.
Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 26 400 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 216,703 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,10 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Renault S.A.
|
20.10.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert letztendlich (finanzen.at)
|
20.10.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
20.10.26
|Handel in Paris: CAC 40 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
19.10.26
|Schwacher Handel: CAC 40 liegt im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Paris: CAC 40 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SE
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,02
|0,51%
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|404,35
|1,01%
|Pernod Ricard S.A.
|67,28
|0,54%
|Renault S.A.
|27,79
|2,70%
|Stellantis
|3,85
|0,54%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 838,49
|-0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt fester -- ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.