Handel in Paris: CAC 40 liegt zum Start im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,53 Prozent höher bei 8 524,82 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,493 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,238 Prozent fester bei 8 500,08 Punkten, nach 8 479,87 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 8 500,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 525,50 Punkten lag.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 8 218,24 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 7 908,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.07.2025, wurde der CAC 40 mit 7 723,47 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 4,02 Prozent. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 437 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 244,664 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,77 erwartet. Mit 8,99 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at