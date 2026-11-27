Um 12:10 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,39 Prozent höher bei 8 140,56 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,392 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der CAC 40 0,027 Prozent leichter bei 8 106,57 Punkten, nach 8 108,74 Punkten am Vortag.

Bei 8 147,10 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 106,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der CAC 40 bereits um 2,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7 887,14 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 8 319,87 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 8 099,47 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,667 Prozent zurück. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 183 306 Aktien gehandelt. Mit 235,107 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at