Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich am Mittag schwächer

Am Montag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,43 Prozent auf 8 182,53 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,413 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 1,03 Prozent leichter bei 8 133,46 Punkten, nach 8 218,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 121,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 187,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 112,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 7 993,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 804,87 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,155 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 90 630 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 236,897 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at