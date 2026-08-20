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CAC 40-Marktbericht 20.08.2026 15:58:23

Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter

Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich leichter

Der CAC 40 zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 8 462,49 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,473 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,025 Prozent auf 8 504,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 501,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 449,65 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 514,67 Punkten lag.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 1,93 Prozent nach unten. Der CAC 40 stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 8 340,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 117,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der CAC 40 mit 7 973,03 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,26 Prozent aufwärts. Bei 8 755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 671 834 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,246 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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