Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags fester

Aktuell zeigen sich die Anleger in Paris zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,08 Prozent höher bei 8 441,05 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,467 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1,33 Prozent auf 8 462,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 350,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 506,65 Punkte, das Tagestief hingegen 8 426,25 Zähler.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 15.05.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 7 952,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 7 911,53 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, bei 7 684,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,00 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 151 565 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 252,499 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,18 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at