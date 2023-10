Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,26 Prozent höher bei 7 135,06 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,199 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,507 Prozent stärker bei 7 152,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 116,24 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 135,06 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 204,96 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,310 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wurde der CAC 40 mit 7 373,43 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 29.06.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 312,73 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2022, wies der CAC 40 einen Stand von 5 676,87 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 8,20 Prozent. Bei 7 581,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 518,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im CAC 40

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 1 544 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 348,938 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at