Handel in Paris: CAC 40 sackt am Dienstagnachmittag ab

Derzeit halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,14 Prozent leichter bei 8 346,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,537 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,143 Prozent leichter bei 8 346,81 Punkten in den Handel, nach 8 358,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 352,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 308,67 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 934,26 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 7 408,64 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 176 784 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 321,894 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at