Carrefour Aktie

Carrefour für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 aktuell 13.01.2026 15:59:12

Handel in Paris: CAC 40 sackt am Dienstagnachmittag ab

Handel in Paris: CAC 40 sackt am Dienstagnachmittag ab

Derzeit halten sich die Börsianer in Paris zurück.

Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,14 Prozent leichter bei 8 346,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,537 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,143 Prozent leichter bei 8 346,81 Punkten in den Handel, nach 8 358,76 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 8 352,17 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 308,67 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 934,26 Punkten gehandelt. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 13.01.2025, bei 7 408,64 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 176 784 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 321,894 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,17 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,88 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carrefour S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Carrefour S.A.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 220,40 0,39% Airbus SE
Carrefour S.A. 13,87 -0,04% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 23,34 -0,09% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 644,60 -0,06% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 8,66 -0,36% Stellantis
Worldline SA 1,57 -0,32% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 347,20 -0,14%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: US-Börsen zum Handelsende rot -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigte sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen