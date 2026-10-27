Handel in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Dienstagshandels ab

So bewegt sich der CAC 40 am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,40 Prozent auf 7 815,88 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,397 Prozent auf 7 816,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 847,32 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 835,59 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 814,03 Punkten lag.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 077,80 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 8 406,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, stand der CAC 40 bei 8 239,18 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,63 Prozent nach. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern verzeichnet.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 26 177 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,39 Prozent.

Redaktion finanzen.at