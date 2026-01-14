SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|CAC 40-Performance
|
14.01.2026 17:58:39
Handel in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich
Letztendlich ging der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 330,97 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,537 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 368,99 Zählern und damit 0,261 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 347,20 Punkte).
Bei 8 396,72 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 327,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,137 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 919,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 423,67 Punkten berechnet.
Die teuersten CAC 40-Unternehmen
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 229 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 320,018 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
|
15.01.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
15.01.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15.01.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
15.01.26