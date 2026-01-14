SR.Teleperformance Aktie

CAC 40-Performance 14.01.2026 17:58:39

Handel in Paris: CAC 40 schwächelt letztendlich

In Paris standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Letztendlich ging der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 8 330,97 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,537 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 8 368,99 Zählern und damit 0,261 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 347,20 Punkte).

Bei 8 396,72 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8 327,22 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,137 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 8 068,62 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 919,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.01.2025, wurde der CAC 40 mit 7 423,67 Punkten berechnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 229 340 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 320,018 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 2,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

