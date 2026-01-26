Handel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 8 130,55 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,466 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,154 Prozent auf 8 130,55 Punkte an der Kurstafel, nach 8 143,05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 123,04 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8 139,34 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, bei 8 103,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Wert von 8 225,63 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, den Stand von 7 927,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,789 Prozent abwärts. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 996,59 Punkten.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Airbus SE-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 19 579 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 291,931 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

2026 hat die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Mit 7,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at