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CAC 40-Performance im Blick 26.08.2026 09:28:49

Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels

Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Start des Mittwochshandels

Das macht der CAC 40 am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,38 Prozent auf 8 471,42 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,464 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 468,79 Zählern und damit 0,351 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (8 439,20 Punkte).

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8 475,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 467,77 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,122 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8 372,28 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bei 8 173,11 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Stand von 7 709,81 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225,952 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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