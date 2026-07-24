Renault Aktie
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
|Index-Performance im Fokus
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24.07.2026 12:27:09
Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Zuschläge
Am Freitag geht es im CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext um 0,39 Prozent auf 8 331,05 Punkte aufwärts. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,474 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,174 Prozent auf 8 284,68 Punkte an der Kurstafel, nach 8 299,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 278,64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 337,93 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,176 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 8 385,49 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 24.04.2026, einen Wert von 8 157,82 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 7 818,28 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,66 Prozent zu. Bei 8 642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7 505,27 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 96 322 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 233,953 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die SRTeleperformance-Aktie mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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