05.12.2025 15:59:09
Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge
Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,05 Prozent auf 8 126,17 Punkte aufwärts. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 8 148,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 122,03 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 122,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 160,81 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,591 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Stand von 8 074,23 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Wert von 7 674,78 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Stand von 7 330,54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 184 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 311,133 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|196,74
|-0,30%
|Carrefour S.A.
|13,50
|0,52%
|Engie (ex GDF Suez)
|21,45
|-0,92%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|627,90
|-0,73%
|Stellantis
|10,37
|1,39%
|Worldline SA
|1,30
|-9,72%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 114,74
|-0,09%
