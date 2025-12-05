Carrefour Aktie

Index-Performance im Fokus 05.12.2025 15:59:09

Handel in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Zuschläge

Am Freitagnachmittag legen Börsianer in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,05 Prozent auf 8 126,17 Punkte aufwärts. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,453 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,321 Prozent auf 8 148,07 Punkte an der Kurstafel, nach 8 122,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 122,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 160,81 Punkten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der CAC 40 bereits um 0,591 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, den Stand von 8 074,23 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 05.09.2025, einen Wert von 7 674,78 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.12.2024, den Stand von 7 330,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 9,91 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 184 490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 311,133 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Carrefour S.A.mehr Nachrichten

Analysen zu Carrefour S.A.mehr Analysen

