Handel in Paris: CAC 40 verliert nachmittags

Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 1,87 Prozent tiefer bei 7 820,82 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,355 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,23 Prozent auf 7 871,76 Punkte an der Kurstafel, nach 7 969,88 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 7 774,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 887,95 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1,26 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 19.02.2026, einen Wert von 8 398,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.12.2025, wurde der CAC 40 auf 8 151,38 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 19.03.2025, stand der CAC 40 noch bei 8 171,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,57 Prozent nach unten. Bei 8 642,23 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 768,11 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 239 985 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 232,584 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,89 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,06 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at