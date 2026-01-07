Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 07.01.2026 17:59:06

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter

Kaum bewegt zeigte sich der CAC 40 heute.

Der CAC 40 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 233,92 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,483 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,170 Prozent fester bei 8 251,44 Punkten, nach 8 237,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 257,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 211,62 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,161 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 7 974,85 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 7 489,35 Punkten bewertet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 247 617 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 317,303 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Worldline SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 215,10 2,55% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,39 1,95% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 23,73 1,85% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 637,20 -1,32% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,49 -0,30% Stellantis
Worldline SA 1,49 -7,36% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 243,47 0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen