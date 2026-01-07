Worldline Aktie
WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968
07.01.2026 17:59:06
Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich letztendlich leichter
Der CAC 40 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 8 233,92 Punkten. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,483 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,170 Prozent fester bei 8 251,44 Punkten, nach 8 237,43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 257,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 211,62 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 0,161 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 114,74 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 7 974,85 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 7 489,35 Punkten bewertet.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 247 617 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 317,303 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,26 erwartet. Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
