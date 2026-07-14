Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Paris am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag steht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,68 Prozent im Minus bei 8 308,05 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 288,50 Zählern und damit 0,910 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 364,65 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 288,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 317,39 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der CAC 40 bei 8 350,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 327,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 808,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,38 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 406 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 241,801 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at