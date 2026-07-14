Crédit Agricole Aktie

Crédit Agricole für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 982285 / ISIN: FR0000045072

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 im Blick 14.07.2026 09:29:16

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Paris am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag steht der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,68 Prozent im Minus bei 8 308,05 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,448 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8 288,50 Zählern und damit 0,910 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8 364,65 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 288,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 317,39 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, stand der CAC 40 bei 8 350,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 327,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.07.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 808,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,38 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 642,23 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 20 406 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 mit 241,801 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Mitglieder auf

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,50 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Renault S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

mehr Analysen
10:48 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.06.26 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
02.06.26 Stellantis Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 Stellantis Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 192,96 -0,72% Airbus SE
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole) 17,55 0,83% Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 476,50 -2,57% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Renault S.A. 25,90 -0,84% Renault S.A.
Stellantis 4,88 -0,61% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 297,53 -0,80%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 28: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
12.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 28
11.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.07.26 KW 28: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.07.26 KW 28: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit schwacher Tendenz -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten tiefer. In Asien ging es am Dienstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen