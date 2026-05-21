Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der CAC 40 gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,07 Prozent auf 8 111,71 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,094 Prozent auf 8 109,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 117,42 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 102,86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8 119,82 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 3,19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 235,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 515,49 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 21.05.2025, den Stand von 7 910,49 Punkten.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,02 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 51 984 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 228,466 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,36 erwartet. Mit 8,08 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at