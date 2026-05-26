Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Marktbericht
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26.05.2026 09:28:51
Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start leichter
Am Dienstag fällt der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext um 0,29 Prozent auf 8 234,39 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,379 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,247 Prozent auf 8 237,84 Punkte an der Kurstafel, nach 8 258,26 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8 222,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 8 240,98 Zähler.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Stand von 8 157,82 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Stand von 8 620,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 828,13 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,478 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 642,23 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Die Airbus SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 10 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,708 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Im CAC 40 hat die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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