Stellantis Aktie

Stellantis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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CAC 40-Performance 05.08.2026 17:58:45

Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Beim CAC 40 standen die Signale am Mittwochabend auf Stabilisierung.

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 8 669,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,516 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,204 Prozent höher bei 8 684,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 666,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 656,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 693,89 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 062,31 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 7 621,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 693,89 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 527 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,503 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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