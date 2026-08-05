Handel in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Schlussendlich beendete der CAC 40 den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 8 669,30 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,516 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,204 Prozent höher bei 8 684,27 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 666,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 656,73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 693,89 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 1,20 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 8 508,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 062,31 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 7 621,04 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,78 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 693,89 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 527 654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,503 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,90 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at