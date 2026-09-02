Handel in Paris: CAC 40 zum Start in der Verlustzone

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Morgen in die Verlustzone.

Um 09:12 Uhr fällt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,02 Prozent auf 8 300,45 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,514 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,107 Prozent schwächer bei 8 292,95 Punkten, nach 8 301,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8 290,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 306,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,24 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der CAC 40 mit 8 509,64 Punkten berechnet. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 02.06.2026, einen Stand von 8 209,09 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 7 654,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 6 687 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 222,976 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at