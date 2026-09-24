Handel in Paris: Das macht der CAC 40 nachmittags

Am Donnerstag verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,20 Prozent auf 8 106,78 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,439 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,426 Prozent auf 8 088,82 Punkte an der Kurstafel, nach 8 123,41 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8 049,56 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8 116,53 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,036 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 453,01 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 385,49 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 7 827,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 1,08 Prozent nach. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Bei 7 505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 351 978 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LOréal-Aktie mit 206,922 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at