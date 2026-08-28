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CAC 40-Performance 28.08.2026 15:58:54

Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40

Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40

Der CAC 40 befindet sich am Nachmittag im Aufwärtstrend.

Am Freitag springt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,98 Prozent auf 8 401,77 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,462 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,828 Prozent auf 8 388,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 319,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 388,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 414,24 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,943 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 458,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 188,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 762,60 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 344 361 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,222 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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