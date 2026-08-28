Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Performance
|
28.08.2026 15:58:54
Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40
Am Freitag springt der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext um 0,98 Prozent auf 8 401,77 Punkte an. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,462 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,828 Prozent auf 8 388,77 Punkte an der Kurstafel, nach 8 319,87 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 388,77 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 414,24 Zählern.
CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 0,943 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8 458,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 188,87 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 762,60 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern erreicht.
Die teuersten Konzerne im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 344 361 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 223,222 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel
Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,91 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Airbus SE
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
|
12:26
|Zuversicht in Paris: CAC 40 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Handel in Paris: CAC 40 zum Start freundlich (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
27.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 am Donnerstagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|202,25
|-0,49%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|459,20
|2,32%
|Pernod Ricard S.A.
|63,90
|-0,62%
|Renault S.A.
|29,25
|3,21%
|Stellantis
|4,66
|2,77%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 398,32
|0,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX im Plus -- US-Börsen stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigt. Die Wall Street pendelt um die Nulllinie. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.