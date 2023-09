Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 aktuell

Der CAC 40 steigt im Euronext-Handel um 12:10 Uhr um 0,35 Prozent auf 7 301,41 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,316 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,359 Prozent auf 7 250,05 Punkte an der Kurstafel, nach 7 276,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7 306,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7 247,02 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, bei 7 164,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.06.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 314,05 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.09.2022, den Stand von 6 061,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 10,72 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 581,26 Punkten. Bei 6 518,21 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im CAC 40

Die meistgehandelten CAC 40-Aktien

Im CAC 40 sticht die Crédit Agricole-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 0 Aktien gehandelt. Mit 380,151 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,95 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,76 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at