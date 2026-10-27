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CAC 40-Kursverlauf 27.10.2026 15:58:26

Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag

Handel in Paris: So bewegt sich der CAC 40 am Nachmittag

Der CAC 40 macht derzeit Gewinne.

Am Dienstag legt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0,68 Prozent auf 7 900,61 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,397 Prozent auf 7 816,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7 847,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 810,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 901,91 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 8 077,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8 406,06 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 239,18 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,59 Prozent zu Buche. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 755,03 Punkten. 7 505,27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 293 830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 232,022 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,39 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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