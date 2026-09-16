Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent aufwärts auf 8 124,26 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,438 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,189 Prozent fester bei 8 105,54 Punkten in den Handel, nach 8 090,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 142,08 Punkte, das Tagestief hingegen 8 088,13 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,103 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 8 636,80 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 16.06.2026, mit 8 447,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 818,22 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,866 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 362 226 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,341 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at