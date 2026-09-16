Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Performance im Fokus 16.09.2026 15:58:58

Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag

Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Mittwochnachmittag

Der CAC 40 performt heute positiv.

Im CAC 40 geht es im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0,42 Prozent aufwärts auf 8 124,26 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,438 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,189 Prozent fester bei 8 105,54 Punkten in den Handel, nach 8 090,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 142,08 Punkte, das Tagestief hingegen 8 088,13 Zähler.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,103 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 8 636,80 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 16.06.2026, mit 8 447,27 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.09.2025, stand der CAC 40 noch bei 7 818,22 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,866 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8 755,03 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 362 226 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,341 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,56 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,26 0,41% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 411,90 0,49% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Pernod Ricard S.A. 60,56 0,23% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 29,22 3,62% Renault S.A.
Stellantis 4,44 3,65% Stellantis

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 172,32 0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: Kein Rückenwind für den ATX -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt nach. Der deutsche Aktienmarkt gewinnt daneben Zähler hinzu. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen