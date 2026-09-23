Handel in Paris: So steht der CAC 40 am Mittwochmittag

Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,04 Prozent leichter bei 8 151,83 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,435 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,433 Prozent höher bei 8 190,22 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8 154,91 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 142,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 199,66 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 0,592 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, notierte der CAC 40 bei 8 484,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8 340,71 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7 872,02 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,529 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Zählern registriert.

CAC 40-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 100 873 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 203,894 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,19 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at