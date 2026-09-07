Handel in Wien: Am Montagnachmittag Gewinne im ATX

Der ATX befindet sich am Montag im Aufwärtstrend.

Am Montag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 0,69 Prozent stärker bei 6 905,32 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 193,102 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,022 Prozent auf 6 859,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 858,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 910,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 858,80 Zählern.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 07.08.2026, den Wert von 6 652,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 6 084,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 597,61 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 29,03 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6 910,60 Punkten. Bei 5 007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 7,01 Prozent auf 177,00 EUR), STRABAG SE (+ 2,27 Prozent auf 99,20 EUR), PORR (+ 1,76 Prozent auf 37,50 EUR), OMV (+ 0,87 Prozent auf 69,50 EUR) und Palfinger (+ 0,78 Prozent auf 32,30 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil DO (-1,94 Prozent auf 202,00 EUR), EVN (-0,86 Prozent auf 28,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,33 Prozent auf 18,36 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,50 EUR) und Andritz (-0,24 Prozent auf 84,10 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 94 022 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 48,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,56 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at